  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, tepki çeken paylaşımın 'siber saldırı'dan kaynaklandığını iddia etti
Dünya

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, tepki çeken paylaşımın 'siber saldırı'dan kaynaklandığını iddia etti

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği "onaylı" Instagram hesabından, Türk-ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin bir capsten alınma fotoğraf paylaşımının "siber saldırı" sonucu olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:22:00 -
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, tepki çeken paylaşımın 'siber saldırı'dan kaynaklandığını iddia etti

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

Elçiliğin "onaylı" Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jeo Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmış, yaklaşık 25 dakika görüntülenmişti.

Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 yaptırımına rest!
Dünya

ABD'nin S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemleri alan ülkelere yaptırım uygularken Rusya, ihracat anlaşmaları kapsamında yakında, ..
Eski başkanlar yargılanacak
Spor

Eski başkanlar yargılanacak

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de yargılanacak. ..
Fatih Altaylı şaşırttı!
Gündem

Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'ları köşesine taşıyan Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler, "Bozuk saat doğruyu göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay