İsrail'i yeni bir koalisyon krizinin eeşiğindemi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesi yayımlanan kamuoyu araştırmalarına göre hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşmaması, "Ülkeyi yeni bir koalisyon krizi mi bekliyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

İsrail'deki 5 milyon 800 binden fazla seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidecek. Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen seçimler, 32 partinin yarışına sahne olacak.

Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise girmeyi başaran parti sayısının 10'da kalacağı öngörülüyor.

Kararsız seçmen sayısının yüksek olduğu ülkede katılım oranının da seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.