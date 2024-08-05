İsrail’i vurmaya hazırlanan İran’dan flaş Türkiye kararı! Bir uçak dolusu insan İstanbul'a geldi

Türkiye ile görünürde yakın ilişkiler kuruyormuş gibi gözüken İran'dan dikkat çeken bir karar çıktı.

AVA Airlines İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nde 2023 yılında kurulan AVA Airlines, Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan (İKA) İstanbul Havalimanı’na (IST) ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye, İran’ın en fazla turist gönderdiği ülkelerden biri oldu ve bu yıl İran’dan Türkiye’ye sefer yapan havayolu şirketi sayısı 11’e ulaştı.

AVA Airlines, filosunda 3 adet Boeing 737-500, 1 adet Boeing 737-300 ve 1 adet Airbus 310-300 olmak üzere toplam beş uçağa sahip. Şirket, İran ile Türkiye arasındaki hava yolculuğunda önemli bir rol oynayacak.

AVA Airlines’ın İstanbul’a gerçekleştirdiği ilk sefer, İran ile Türkiye arasındaki havayolu ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Türkiye, İran’dan gelen turist akını sayesinde önemli bir hava ulaşım noktası olarak ön plana çıkıyor.

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Turizm Ajansı