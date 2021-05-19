İsrail'i vurdular! Roketler bu kez Gazze'den değil

İsrail ile Gazze'deki Hamas arasındaki savaş 10. günündeyken, bir kez daha 'Güney Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı' haberi geldi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeyinin yeni bir roket saldırısı altında kaldığını, İsrail güvenlik yetkililerine göre bunların bazısının Lübnan'ın güneyinden atıldığını ve çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.