0553 313 94 23

İsrail'i son kez uyardı! '2 milyon Siyonisti vururuz'

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaması halinde, iki milyon Siyonistin füze menzilinde olacağını açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 11:25
İsrail'i son kez uyardı! '2 milyon Siyonisti vururuz'

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, önemli açıklamalarda bulundu.

İslamî Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze’deki Ortak Operasyon Odasının savaş dairesini genişletme istişaresi içinde olduğunu belirterek, Askalan’ın bunun başlangıcı olacağını söyledi.

Dün gece sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Ebu Ubeyde, Siyonist işgal güçlerinin saldırılarına devam etmesi durumunda iki milyon Siyonistin direnişin füze menzilinde olacağı uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:25
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Ebu Hudeyde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    1. Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    2. CHP’li belediyede sapkınlık dersi
    3. Ağartıcının şifreleri..
    4. Mahmud Abbas yurt dışı ziyaretini..
    5. İşte FETÖ'cü 50 sanık için istenen ceza
    6. 'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li..
    7. ABD'nin yaptırımlarına karşı yeni..
    8. 28 Şubat cuntacıları pişmanlık duymuyor
    9. CHP'li belediye halkı canından bezdirdi!
    10. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde..
    11. Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz
    12. Ankara'da MLKP operasyonu: 3 kişi..
    13. Sakarya'da arazi kavgası kanlı bitti:..
    14. Beyoğlu'nda cami bitişiğindeki alkol..
    15. Antalya'da uzman çavuş odasında ölü..
    16. Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    18. Flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Öldürenler..
    19. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    20. Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...