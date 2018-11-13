İsrail'i son kez uyardı! '2 milyon Siyonisti vururuz'

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, önemli açıklamalarda bulundu.

İslamî Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze’deki Ortak Operasyon Odasının savaş dairesini genişletme istişaresi içinde olduğunu belirterek, Askalan’ın bunun başlangıcı olacağını söyledi.

Dün gece sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Ebu Ubeyde, Siyonist işgal güçlerinin saldırılarına devam etmesi durumunda iki milyon Siyonistin direnişin füze menzilinde olacağı uyarısında bulundu.