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Dünya İsrail’i şoke edecek gelişme! İki ülke arasında kriz patlak verdi
Dünya

İsrail’i şoke edecek gelişme! İki ülke arasında kriz patlak verdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde önümüzdeki günlerde yapılması planlanan seçimler nedeniyle İsrail-Arap ülkeleri toplantısı askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:26:00 -
İsrail’i şoke edecek gelişme! İki ülke arasında kriz patlak verdi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, BAE yönetiminin gelecek ay Abu Dabi'de yapılması planlanan İsrail-Arap toplantısının hazırlıklarına ara verdiği belirtildi.

BAE yönetiminin bu kararı, Başbakan Netanyahu'nun zirveyi 23 Mart'ta yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanyada kullanması endişesiyle aldığı ifade edildi.

Netanyahu, geçen hafta İsrail basınına verdiği demeçte, söz konusu zirveye atıfta bulunmuştu.

Abu Dabi'de nisan ayında yapılması planlanan zirveye Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra İsrail ile ilişkileri normalleştiren Arap ülkelerinden yetkililer ve ABD yönetiminden üst düzey isimlerin katılması bekleniyordu.

İsrail basını, Netanyahu'nun bugün Abu Dabi'yi ziyaret etmek için girişimlerde bulunduğu ancak BAE yönetiminin İsrail'deki seçimleri etkilememesi için bu talebi geri çevirdiğini yazmıştı.

Eski BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda "BAE, şimdi veya hiçbir zaman İsrail'deki hiçbir seçim kampanyasının parçası olmayacak." ifadesi dikkati çekmişti.

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