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Gündem İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!
Gündem

İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 18:38:00 -
İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!

İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı "soykırım" davası sebebiyle Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, açtığı "soykırım" davasında bebek katili İsrail'i savunan Avukat Malcolm Shaw, savunmasını okuyacağı kağıtları kaybedince kürsüde rezil oldu.

Lahey'de bebek katili İsrail'in yargılanmasına devam edilen duruşmada yaşanan o anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Bir süre kağıtlarını arayan katillerin avukatı, aradığı notlarını bulduktan sonra savunmaya başladı.

Avukat Shaw, İsrail'in dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçunu reddetti.

İnsanlarla alay eden avukat, hastanelere, okullara, mülteci kamplarına, yerleşim yerlerine saldırarak 25 bini aşkın Filistinliyi şehit eden İsrail’in, “Gazze’de sivil halkı korumak için” operasyon yaptığını söyledi.

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