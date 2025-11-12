  • İSTANBUL
İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Ekrem’den akıllara durgunluk veren yolsuzluk halkası! Rüşvet parasının izini kaybettirme girişimi

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

‘Meslek haline getirmiş’! İşte suç örgütü elebaşı Ekrem’in para aklama taktikleri

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi silindi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası...

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi silindi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası...

İsrail'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi yayımlanmasından birkaç saat sonra YouTube tarafından silindi ama aynı gün yüzlerce kez video indirildi iddiası gündeme geldi!

Tasnim News tarafından üretilen İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi yayımlanmasından birkaç saat sonra YouTube tarafından silindi. İlişkin yeni iddialar ortaya çıktı! Aynı gün yüzlerce kez video indirildi iddiası gündeme geldi! 

Oxu.Az'ın haberine göre, bu konuda Azad İran bilgi paylaştı.

"Şahinlerin üzerindeki füzeler" adlı film İran ve İsrail arasındaki karşılaşmaya yeni bir bakış sunuyor, İsrail'i hedef alan İran medya projelerinde yeni bir aşama olarak kabul ediliyor.

Nitekim bu, İran medyasının, özellikle İsrail izleyicileri için İbranice dilinde hazırladığı ilk belgesel filmdir.

Şu anda filmi sadece Tasnim News'un web sitesinde link aracılığıyla izlemek mümkündür.

 

İtalyan gazteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
İtalyan gazteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

 

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
