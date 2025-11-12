israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi silindi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası...

Tasnim News tarafından üretilen İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmi yayımlanmasından birkaç saat sonra YouTube tarafından silindi. İlişkin yeni iddialar ortaya çıktı! Aynı gün yüzlerce kez video indirildi iddiası gündeme geldi!

Oxu.Az'ın haberine göre, bu konuda Azad İran bilgi paylaştı.

"Şahinlerin üzerindeki füzeler" adlı film İran ve İsrail arasındaki karşılaşmaya yeni bir bakış sunuyor, İsrail'i hedef alan İran medya projelerinde yeni bir aşama olarak kabul ediliyor.

Nitekim bu, İran medyasının, özellikle İsrail izleyicileri için İbranice dilinde hazırladığı ilk belgesel filmdir.

Şu anda filmi sadece Tasnim News'un web sitesinde link aracılığıyla izlemek mümkündür.