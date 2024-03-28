'İsrail'i durdurma gücüne sahip' diyerek çağrıyı yaptı: Zamanı geldi

Ali, Karim Han'a yaptığı çağrıda, mahkemenin İsrail'i durdurma gücüne sahip olduğunu belirterek, "Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Karim, zamanı geldi." dedi.

ICJP Direktörü Ali, X hesabından UCM ve UCM Başsavcısı Han'a yaptığı çağrıda, pek çok kişinin soruşturmayı geciktirdiği ve beklenen adımları atmadığı gerekçesiyle mahkemeyi eleştirdiğini ifade etti.

Tayab Ali, barışa giden yolun her zaman "yasalar önünde eşitlik" ve yasaların ihlal edilmesi durumunda "hesap verebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş suçlarına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ortaya koyabilirsiniz"

Ali, bir halkı ya da halkın bir bölümünü milliyetleri ya da dinleri nedeniyle yok etme niyetinin, savaş suçu olduğunu ve "soykırım" olarak kabul edildiğini belirtti.

Gazze'de milyonlarca kişinin yerinden edildiğini, on binlerce kişinin öldüğünü, yüz binlerce kişinin yaralandığını ve bütün bir halkın açlığın eşiğine geldiğini vurgulayan Ali, şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"UCM İsrail'i durdurma gücüne sahip. Karim, Filistin ve İsrail'de işlenen savaş suçları için tutuklama emri çıkartarak, kim tarafından işlenirse işlensin savaş suçlarına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ortaya koyabilirsiniz. Değerlerimizin gerçek olduğunu, İsrailli ya da Filistinli, Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi olsun, tüm insanların hayatının değerli olduğunu ve onu korumak için harekete geçeceğimizi açıkça ortaya koyabilirsiniz. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Karim, zamanı geldi."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 453 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.