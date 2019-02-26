0553 313 94 23

İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya ABD'den tehdit!

Bir grup ABD’li politikacı, İsrail’in işgal altında bulundurduğu Filistin topraklarında ürettiği mallara yasak getiren İrlanda hükümetini, ’ekonomik yaptırımla’ tehdit etti.

26 Şubat 2019 Salı 21:25
İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya ABD'den tehdit!

İrlanda'nın, İsrail'in işgal altında Filistin topraklarındaki ürettiği mallara yasak koyması ABD'li politikacıları kızdırdı. Bir grup ABD'li politikacı, İrlanda parlamentosuna ‘ekonomik yaptırımla' tehdit etti.

İrlandalı siyasilere tehdit mektubu

İrlanda parlamentosundaki milletvekillerine tehdit mektubu gönderen ABD'li 10 milletvekili, getirilen yasaktan İsrail'in ciddi şekilde etkileneceği uyarısında bulunarak, yasak kararından dönülmesini istedi. İsrail'e yasak getiren tasarı önceki gün onaylandı.

İsrail dostu ABD'li politikacıların İrlandalı siyasi liderle yazdıkları mektupta, yasağın ABD'nin ihracat düzenlemelerinin ihlali olacağı dikkati çekildi. Bu uyarı 1970'lerde İsrail'in, Arap Birliği boykotuna cevaben ABD'nin getirdiği kurallara gönderme yapıyor gibi görünüyor. Bu kurallar uyarınca, ABD şirketleri federal hükümet tarafından onaylanmadıkça boykot faaliyetlerinde yer alamazlar.

İrlanda için risklerin yüksek” olduğunu tehdidinde bulunan milletvekilleri, ABD yatırımlarının ülke için önemine dikkat çekti.

ABD'nin 2017'de İrlanda'daki tüm doğrudan yabancı yatırımların yüzde 67'sini oluşturduğunu öne süren verilerden bahsediyorlar.

Birçok ABD şirketi İrlanda'da yatırım yapıyor

Apple, İrlanda'da aktif olan ve Google, Microsoft ve Facebook'tan büyük miktarda yatırım çeken en büyük şirket olduğunu belirtti.

Mektubun alıcıları arasında İrlanda'nın taoiseach (başbakanı) Leo Varadkar ve dışişleri bakanı Simon Coveney vardı. Ayrıca, ana muhalefet partisi Fianna Fáil'in lideri Micheál Martin'e de gönderildi.

Mektupta imzası olan 10 milletvekilinin arasında Amerikan Kongresi üyesi olan Peter King ve Temsilciler Meclisi'nde dışişleri komutesine başkanlık eden Eliot Engel de var.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:25
  1. boykot
  2. Irlanda
  3. israil
  4. abd
  5. İrlanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ve İngiliz üniversitelerinin temsilcileri Londra'da buluştu
    1. Türk ve İngiliz üniversitelerinin..
    2. CHP-İYİ Parti ittifakının ortak miting..
    3. Dilde yara neden olur? Dil yarası..
    4. İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya..
    5. Erzurumspor, Galatasaray maçı..
    6. Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    7. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. "AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan..
    10. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    11. Balıkçının ağına bakın neler takıldı!..
    12. Yüksekova’da kar yağışı
    13. " 'Sizin yeriniz burası değil! İran'a..
    14. "Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu..
    15. "Yunus Emre Ödül Töreni"
    16. "Bangsamoro Geçiş İdaresinin göreve..
    17. Cezayir devlet radyosu..
    18. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    19. Dışişleri Bakanlığı: “Filipinler’in..
    20. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li..
    21. Parçalanan traktörden sağ kurtuldu
    22. Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır
    23. Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim..
    24. Galatasaray Hatay’a ulaştı
    25. ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira..
    26. Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi
    27. Dekanlardan darbeci Sisi'nin zulümleri..
    28. Gaziosmanpaşa’da korkutan çatı yangını
    29. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    30. Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!