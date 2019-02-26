İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya ABD'den tehdit!

İrlanda'nın, İsrail'in işgal altında Filistin topraklarındaki ürettiği mallara yasak koyması ABD'li politikacıları kızdırdı. Bir grup ABD'li politikacı, İrlanda parlamentosuna ‘ekonomik yaptırımla' tehdit etti.

İrlandalı siyasilere tehdit mektubu

İrlanda parlamentosundaki milletvekillerine tehdit mektubu gönderen ABD'li 10 milletvekili, getirilen yasaktan İsrail'in ciddi şekilde etkileneceği uyarısında bulunarak, yasak kararından dönülmesini istedi. İsrail'e yasak getiren tasarı önceki gün onaylandı.

İsrail dostu ABD'li politikacıların İrlandalı siyasi liderle yazdıkları mektupta, yasağın ABD'nin ihracat düzenlemelerinin ihlali olacağı dikkati çekildi. Bu uyarı 1970'lerde İsrail'in, Arap Birliği boykotuna cevaben ABD'nin getirdiği kurallara gönderme yapıyor gibi görünüyor. Bu kurallar uyarınca, ABD şirketleri federal hükümet tarafından onaylanmadıkça boykot faaliyetlerinde yer alamazlar.

“İrlanda için risklerin yüksek” olduğunu tehdidinde bulunan milletvekilleri, ABD yatırımlarının ülke için önemine dikkat çekti.

ABD'nin 2017'de İrlanda'daki tüm doğrudan yabancı yatırımların yüzde 67'sini oluşturduğunu öne süren verilerden bahsediyorlar.

Birçok ABD şirketi İrlanda'da yatırım yapıyor

Apple, İrlanda'da aktif olan ve Google, Microsoft ve Facebook'tan büyük miktarda yatırım çeken en büyük şirket olduğunu belirtti.

Mektubun alıcıları arasında İrlanda'nın taoiseach (başbakanı) Leo Varadkar ve dışişleri bakanı Simon Coveney vardı. Ayrıca, ana muhalefet partisi Fianna Fáil'in lideri Micheál Martin'e de gönderildi.

Mektupta imzası olan 10 milletvekilinin arasında Amerikan Kongresi üyesi olan Peter King ve Temsilciler Meclisi'nde dışişleri komutesine başkanlık eden Eliot Engel de var.