İsrail'e roketli saldırı! Büyük panik yaşadılar

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas kontrolündeki Gazze’den İsrail’e bir roket atıldığını, herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdi.

Hiçbir Filistinli grubun üstlenmediği roket saldırısına karşı bölgedekileri uyarmak için Gazze’nin sınırındaki yerleşim birimlerinde sirenler çaldı.

DPA, İsrail ordusunun Twitter’da, “Gazze Şeridinden İsrail toraklarına doğru bir füze atıldığı” konusunda açıklama yaptığını aktardı.

Gazze’den İsrail topraklarına yapılan son günlerdeki ilk saldırı, 15 Eylülde İsrail BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmaya eş zamanlı olarak yapılmıştı.

Dün gece düzenlenen ikinci saldırı sonrası ise İsrail’e ait savaş uçakları Filistin’in Gazze kentindeki Refah bölgesinde Hamas’a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.