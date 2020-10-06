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Dünya İsrail'e roketli saldırı! Büyük panik yaşadılar
Dünya

İsrail'e roketli saldırı! Büyük panik yaşadılar

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı açıklandı. İsrail'de yaşanan gelişme sonrası bölgede sirenlerin çaldığı ve sığınakların açıldığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:51:00 - 2020-10-06 14:52:02
İsrail'e roketli saldırı! Büyük panik yaşadılar

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas kontrolündeki Gazze’den İsrail’e bir roket atıldığını, herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdi.

Hiçbir Filistinli grubun üstlenmediği roket saldırısına karşı bölgedekileri uyarmak için Gazze’nin sınırındaki yerleşim birimlerinde sirenler çaldı.

DPA, İsrail ordusunun Twitter’da, “Gazze Şeridinden İsrail toraklarına doğru bir füze atıldığı” konusunda açıklama yaptığını aktardı.

Gazze’den İsrail topraklarına yapılan son günlerdeki ilk saldırı, 15 Eylülde İsrail BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmaya eş zamanlı olarak yapılmıştı.

Dün gece düzenlenen ikinci saldırı sonrası ise İsrail’e ait savaş uçakları Filistin’in Gazze kentindeki Refah bölgesinde Hamas’a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

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Yorumlar

derin analiz

Bu roketler her nedense hep çöle yada boş araziye düşüyor. çok açık bir şekilde israil bunu daha ileri gitmek için malzeme olarak kullanıyor. aynen iran ın israile karşı boş palavraları gibi..
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