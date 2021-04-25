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Dünya İsrail'e roket attılar! Siren sesleri yükseldi
Dünya

İsrail'e roket attılar! Siren sesleri yükseldi

Ramazan ayında provokasyonlarını devam ettiren İsrail'e Gazze Şeridi'nden cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:22:00 -

Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine roket atılması nedeniyle Sderot kenti yakınlarında sirenler çaldı.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket attı. Roketler nedeniyle İsrail’in güneyinde bulunan Sderot kenti yakınlarında sirenlerin çalındığı öğrenildi.

İsrail güçleri, olayı doğruladı. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi. Atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği de açıklandı.

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