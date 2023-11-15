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Ekonomi İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu
Ekonomi

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:08:00 -
İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes, gelen tepkilerin ardından Gazze'ye de yardım yapacağını açıkladı.

Genel merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinden bulunan otomobil üreticisi Mercedes, İsrail'e destek yapacaklarını duyurmuştu. Mercedes'in aldığı karar tüm dünyada büyük tepkiye neden oldu.

Yardım kararı sonrası Mercedes'e yönelik boykot çağrıları yükselirken, şirket bugün yaptığı açıklamada Gazze'ye yardımda bulunacaklarını açıkladı.

İşte Mercedes'ten yapılan o açıklama;

"Mercedes-Benz Ekim ayında hem Gazze hem de İsrail’de sivillere destek olmak amacıyla Alman Kızılhaçı ve İsrail gönüllü yardım ekibi United Hatzalah’a 1 milyon euro bağışlamıştı. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta ilk destek paketine ek olarak Gazze’ye 1 milyon euro daha insani yardım yapma kararı aldı.1 milyon euro’luk ek yardım, halen bölgede Filistinli sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini organize etmekte olan Alman Kızıl Haçı’nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı (PRCS) ve Mısır Kızılayı (ERCS) ile birlikte bölgeye ulaştırılacak."

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