İsrail’e kritik uyarı! ‘Her türlü saldırganlığa karşılık veririz’

Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Direniş güçlerinin katil İsrail'in sahadaki taktiklerini değiştirmesine neden olduğunu belirterek, "Ortaya çıkacak herhangi bir saldırganlığa karşılık verme konusunda son derece kararlıyız.” dedi.

Şeyh Naim, şunları kaydetti:

“İsrail, Suriye'e yönelik saldırı yoluyla çatışma taktiklerini değiştirmek istediler ve Güney Dahiy'de bir iz bırakmadan (İHA'lı) hava saldırısı başlatmaya çalıştılar. Fakat onlar Allah'ın yardımıyla rezil oldular. Sorumluluğunu kabul etmekten kaçınmak için bir süre sessiz kalsalar da saldırganlıklarının bedelini ödemek zorunda kalacaklar.”

Şeyh Naim Kasım, “Hizbullah, daha tehlikeli olayların gerçekleşmesini önlemek için caydırıcılık ve çatışma kurallarını korumayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

Lübnan halkı operasyonu kutladı

Lübnan el-Minar TV kanalı, Lübnan'ın güneyinde bulunan Marun el-Ras bölge halkının dün akşam Hizbullah'ın Siyonist rejime yönelik başarılı operasyonu ardından sokaklarda kutlama yaptıklarını duyurdu.

Marun el-Ras halkı "Lebbeyk ya Nasrullah" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları ile Lübnan Hizbullah'ına destek verdiler.

Bu arada el-Meyadin TV kanalı da Beyrut'un güneyinde Zahiya bölge halkının da Hizbullah'ın işgalci Siyonistlere karşı başarılı operasyon ardından coşkuyla Hizbullah'a destek verdiklerini duyurdu.

Lübnan Hizbullah'ı dün akşam Siyonist rejimin kendi topraklarına saldırısına tepki olarak Siyonistleri taşıyan askeri araca işgal edilen Filistin topraklarının kuzeyinde saldırı düzenledi, olayda askeri araçtakilerin tümü öldü veya yaralandı.

Korsan rejim Lübnan'ın güneyine saldırılarının devamında Pazar akşamı de bazı bölgelere yönelik İHA ve topçu saldırılarda bulunmuştu.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Pazar günü İsrail'in son saldırısına tepkisini "kahramanca bir hareket" olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın tepkisinin Siyonistlerden daha fazla Siyonist olan ve Müslümanlara ihanet eden hain rejimlere birer tokat olduğunu anlatan Muhammed Abdusselam, İslami direnişin itibarının parlak tarihinde daha da yükseleceğini söyledi.

Filistin direnişi, Hizbullah’ı tebrik etti

Filistin Âlimler Konseyi ve Filistin Halk Direniş Komiteleri, Lübnan Hizbullah'ının Siyonist rejimin saldırılarına yönelik misilleme operasyondaki başarısını tebrik etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri de bu bağlamda yayınladığı bildiride Hizbullah'ın Siyonist rejimin son saldırılarına misilleme girişimini, işgalci rejime geniş mücadelede yeni bir denklem olduğuna işaretle, "Hizbullah'ın yanıtı, Siyonist rejimin her türlü işgalciliğine karşı Lübnan direniş gücünü gösteriyor" dedi.

Bu arada Hamas hareketi sözcüsü Hazım Kasım Lübnan direnişin zorba düşmana karşı kendi halkını savunma hakkı olduğunu belirtti.

Filistin İslami cihat hareketi de Lübnan direnişinin başarılı operasyonunu destekleyerek övdü.

Lübnan'ın Lıkâ el-Ahzab partisi de yayınladığı bildiride Siyonist rejime karşı Lübnan Hizbullah'ın misilleme operasyona destek vererek, direniş operasyonun Siyonist rejimin saldırılarına doğal tepki olduğunu belirtti.

Lübnan parlamento temsilcisi ve el-Kerame hareketi başkanı Faysal Kerami de dün akşam Hizbullah'ı takdir ederek, Lübnan'a saldırıların karşılıksız kaldığı dönemin sona erdiğini söyledi.

Lübnan parlamentosunda bir başka temsilci el-Velid Sukriyye de el-Minar'a verdiği mülakatta, Hizbullah'ın misillemesinin, Siyonist rejimden Lübnan'a saldırı cesaretini alacağını, zira güçlü bir yanıtla karşılaşacağını bildiğini söyledi.