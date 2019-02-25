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İsrail'e kötü haber: Müdahale edilmezse başarısız olabilir

İsrail'in Ay'a göndermek için fırlattığı Beresheet isimli uzay aracında yüksek hassasiyet tespit edildi. İsrailli uzmanların bu yüzden uzay aracıyla ilgili yeni hesaplamalar ve müdahaleler yapacağı öğrenildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:53
İsrail'e kötü haber: Müdahale edilmezse başarısız olabilir

İsrail'in Ay yüzeyine indirmek için gönderdiği uzay aracının yıldız izleyicilerinde bir sorun oluştuğu ve bu sorunun ilerleyen zamanlarda uzay aracını yöneten ekibi yeni hesaplamalar ve müdahalelerde bulunmak zorunda bırakabileceği bildirildi.

İsrail'in Ay'a gideceği Beresheet isimli uzay aracı, 22 Şubat'ta Falcon 9 roketi ile başarıyla yörüngesine gönderilmişti. Roketin uzay aracını dünya yörüngesine bırakmasının ardından aracın kendi motorlarını başarıyla çalıştırdığı ve yaklaşık 2 ay sürecek eliptik yolculuğa başladığı bildirildi. Ancak aracın yıldız izleyicilerinde güneş ışınlarına karşı yüksek hassasiyet tespit edildiği belirtildi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nden (IAI) yapılan açıklamaya göre, uzay aracı kendi ana motorunu kullanarak eliptik dünya yörüngesinde 69 bin 400 kilometrede ilk manevrasını gerçekleştirdi. Aracın planlanan rotada Ay yolculuğuna devam ettiği aktarıldı.

IAI, uzay aracının yıldız izleyicilerinde güneş ışınlarına karşı yüksek hassasiyet tespit edildiğini, bunun da yörünge ile ilgili bir sorun oluşturabileceğini; ancak bu sorunun çözülebileceği veya farklı alternatifler kullanılabileceği de ifade edildi.

"Hesaplamalar gözden geçirilmeli"

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş, konuyla ilgili olarak Uydu Sistem Mühendisi Egemen İmre'ye Beresheet uzay aracının karşılaştığı bu sorunun ne olduğunu ve ne gibi sorunlar oluşturabileceğini sordu.

Yıldız İzleyiciler’in (Star tracker) yıldızlara bakarak yönelimi hassas şekilde bulan kameralardan oluştuğunu anlatan İmre, “Bunlar zaten görev boyunca mümkün mertebe güneşe bakmayacak şekilde yerleştirilir. Ama Beresheet'teki yıldız izleyiciler güneşe doğrudan bakmasa dahi, IAI’nin açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla kameralara güneş giriyor. Normalde birden çok kamera kafası olur ve başka yönlere bakarlar. O nedenle birinde sorun varsa diğerinde olmaz, ancak görevin ilerleyen aşamalarında kameranın güneşe belli bir açıyla bakıp sorun yaşamayacaklarını düşünmüş olabilirler. Şimdi bu hesaplamaları gözden geçirmek zorundalar." açıklamasında bulundu.

Beresheet Uzay Aracının özellikleri

Beresheet isimli uzay aracı 600 kilogram ağırlığında ancak bu ağırlığın çoğu Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluşuyor. Araç Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacak. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre ve reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi; bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ve İsrail ulusal marşı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:53
  1. İsrail

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet17 dk önce
    Bu uzay aracıkeki gelsinler bizimsoğandomates patateskuyruğunuçözsünler
  • HakkıHakkı25 dk önce
    Akit gazetesinin internet okuyucuları çok olduğu için yorumlar kısmına kripto fetöcüler sızıp müslüman cenahtanmış gibi mehmet ahmet isimleriyle yorum yaparak cumhurdan kardeşlerin morallerini bozmaya çalışıyorlar. Bu tipler Sayın Cbnin tweetinden tutundan sosyal medyada her yere sızmış vaziyette...Adının mehmet ahmet vs olduğuna bakmayın. Kıptılar kuruldukları için HAKİKAT yazılarına pislik atıyorlar.Izmirji bile kaybedecek olan ve seçime kadar dağılacak olan bir chp var ortada çünkü...Dikkat edin yorumcu arkadaşlar ve akit

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