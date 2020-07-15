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Dünya

İsrail'e görülmemiş uyarı: Canınızdan olursunuz

Filistin İslami Direniş Hareketi, İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik yeni politikalarının savaşın fitilini ateşleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:19:00 - 2020-07-15 14:27:37
İsrail'e görülmemiş uyarı: Canınızdan olursunuz

Hamas Mescidi Aksa’ya dokunmanın savaşın fitilini yakmak anlamına geleceğini bildirdi.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Mescidi Aksa’ya dokunmanın savaşın fitilini yakmak anlamına geleceğini, İsrail’in Aksa’ya saldırmanın bedelini hem kanıyla hem de canıyla vereceğini bildirdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Hamas, İsrail yönetiminin Rahmet Kapısı Namazgahı’nı kapatması hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’yı Sinagog’a çevirmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, “Müslümanların tasarrufu altındaki Mescidi Aksa’nın ayrılmaz bir parçası olan Rahmet Kapısı Namazgâhı’nın kapatılması İsrail rejiminin aldığı yeni bir skandal karardır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistinlilerin mücadelesinin önünde İsrail’in susturma politikalarının dikiş tutturamayacağına işaret edilen açıklamada, “Filistin halkı, her türlü tasfiye planının üstesinden gelecek güçtedir. Halklar, imkânsız olanı başarabilir.” ifadelerine yer verildi

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