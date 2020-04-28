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Dünya

İsrail'e görülmemiş tehdit: Pişman olacaklar

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, terör devleti İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etme girişimi sonrası pişman olacağını söyledi.

2020-04-28 10:56:00 -
İsrail'e görülmemiş tehdit: Pişman olacaklar

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, "Batı Şeria'nın bir kısmının işgal edilmesi Siyonist Rejim için pişman edici olacaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına tepki olarak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyonistler, Batı Şeria'nın bir kısmını işgal ettikleri takdirde, Direniş'ten pişman edici yanıt alacaklarından şüphe etmemelidir. Filistin direnişinin atacağı yeni adımda, dünya önemli bir değişime tanık olacak" ifadelerinde bulundu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Siyonist Rejim'in en önemli hedefleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" yer alıyor.

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Yorumlar

eray

Artık iran haberi görmek istemiyoruz. İran'ın ABD ve İsrail ile dost olduğunu herkes anladı bir tek siz anlamadınız. Yapacak adam yapar senelerden beri tehdit var ne oluyor gidiyorlar müsülüman sunnilere yapıyorlar yapacaklarını. Facebookta haber var iki devrim muhafızı Suriye'de tsk ya bulaşmışlar ve öldürülmüşler bunları haber yapın İran'dan dost olmaz.
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Serkan

Tabi tabi gizli israil abd uşaklığina devam Sünni öldürmeye devam eden İran alçaksın
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