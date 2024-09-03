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Dünya İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da 'kırmızı boyalı' protesto: 'Silah Satışı' tepkisi... İngiliz basını yazdı
Dünya

İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da 'kırmızı boyalı' protesto: 'Silah Satışı' tepkisi... İngiliz basını yazdı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 18:37:00 - 2024-09-03 18:51:39
İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da 'kırmızı boyalı' protesto: 'Silah Satışı' tepkisi... İngiliz basını yazdı

İngiltere'de İsrail'e silah desteği sağlayan bir şirketin Londra'daki ofisi "Palestine Action" isimli grubun protestolarına sahne oldu. Silah satışına tepki gösteren grup, ofis binasının camlarına sloganlar eşliğinde kırmızı boya fırlatarak eylem yaptı.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışında kısıtlamaya gitmesinin yankıları sürerken, tamamen durdurulmaması konusundaki tepkiler devam ediyor.

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrailli silah şirketi Elbit Systems için lobi faaliyetleri yürüten APCO Worldwide isimli firmayı, Londra'daki ofisinin camlarına kırmızı boya atarak protesto etti.

FİLİSTİN'DEKİ ÖLÜMLERE TEPKİ

"Palestine Action" adlı grubun üyesi aktivistler, APCO Worldwide'ın Londra'daki ofislerini ablukaya alarak eylem yaptı.

Ofis binasına Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atıldı.

İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da

Grubun sosyal medyadan paylaştığı görüntüde, protestocuların, ofisin camlarını kırmızıya boyadığı ve binanın önüne yatarak girişe engel oldukları görüldü.

"ŞU ANDA YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY BU"

Aktivistlerden biri eylem sırasında, "Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Protestoyu denedik. Her şeyi denedik fakat şimdi yapabileceğimiz tek şey doğrudan eylem" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin" sloganları atan aktivist, Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

"İNGİLTERE BU SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞIDIR"

Diğer bir aktivist de Filistin halkına dayanışma mesajı göndererek, "Bu soykırım bitinceye kadar durmayacağız. İngiltere, bu soykırımın suç ortağıdır ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Bazı aktivistler polis tarafından gözaltına alındı.

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