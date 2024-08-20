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Dünya İsrail’e dokunan yanıyor! Siyonistler emretti Elon Musk yaptı
Dünya

İsrail’e dokunan yanıyor! Siyonistler emretti Elon Musk yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 15:02:00 -

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor.

Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan X hesabına "Siyonistler sizi yıldırmasın" paylaşımının ardından erişilemiyor.

X HESABI NEDEN ASKIYA ALINDI?

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu paylaşım nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia ediyor. Mısırlı komedyen Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme geliyordu.

GAZZELİLERİN SESİ OLDU

İsrail'in Gazze işgaliyle ilgili ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail’in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili bir dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.


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Çeviri:  Antisemitizm halkın damarlarındaki kanı dondurmak için kullanılan bir suçlamadır. Artık birçok insanın bu korkunun konuşmaları susturmak ve insanları korkutmak için bir taktik olarak kullanıldığını anladığını görüyorum. İnsanları korkutmak için aşırı kullanıldı ve istismar edildi. Hala Siyonistlerin seni antisemit olarak adlandırılmasından mı korkuyor musun? Oy verin ve yorumlarda bana bildirin. Hayır artık umurumda değil ya da evet hala korkuyorum.

'SÖYLEMEM GEREKENLERİ SÖYLEDİM'

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Youssef’in sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef’in İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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