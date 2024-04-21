İsrail’e destek çıkmak için başka bir yol bulamadılar! 'Hamas Kuvâ-yi Milliye değildir' söylemini geliştirdiler

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Ben Hamas'ın bir Kuvâ-yi Milliye olduğunu bir akademisyen olarak kabul edemem. Tarihsel olarak doğru değil, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki bir kavgaya Türkiye'nin girmemesi gerekiyor." dedi.

Bağcı'nın açıklaması şöyle:

İsrail, Ukryana ve Tayvan'a verilecek yardımlara bakacak olursak İsrail ve Ukrayna açısından çok olumlu. Tayvan'a bakacak olursak daha farklı. ABD'nin yeni küresel stratejiye bakış açısına bakıldığında Türkiye'yi ayrı bir yere oturtma çabası var.

Kuvâ-yi Milliye ile Hamas'ın bir alakası yok

ABD'nin TÜrkiye'yi yok sayarak Orta Doğu'da yeni bir yapılanmaya gitmesi çok zor. ABD bunun maliyetini hesaplıyor. İsrail ile yeni ilişkiler kurulması bana kalırsa önemli. Ben Hamas'ın bir Kuvâ-yi Milliye olduğunu bir akademisyen olarak kabul edemem. Tarihsel olarak doğru değil, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki bir kavgaya Türkiye'nin girmemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün Kuvâ-yi Milliye'si ile Hamas'ın bir alakası yok. Kuvâ-yi Milliye emperyalizme karşı koymuştur.

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