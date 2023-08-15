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Dünya İsrail'e çok net mesaj: Sizi taş devrine çeviririz!
Dünya

İsrail'e çok net mesaj: Sizi taş devrine çeviririz!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:01:00 -
İsrail'e çok net mesaj: Sizi taş devrine çeviririz!

Hasan Nasrallah, İsrail ile 2006’da yaşanan savaşın sona ermesinin 17. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın 8 Ağustos’ta Lübnan sınırı yakınlarında İsrail askerlerini ziyareti sırasındaki tehditlerini hatırlatan Nasrallah, “Önceki Siyonist yetkililer de aynı tehditlerde bulunmuştu. Lübnan’ı taş devrine çeviririz diyorlar. İsrail Lübnan’ı taş devrine gönderebilecek güçte mi? Hayır.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in tehditlerinin yeni olmadığını belirten Nasrallah, “Lübnan ile savaşa girerseniz sizi de taş devrine çeviririz.” dedi.

'Hristiyan alelerle sorunumuz yok'

Hizbullah’a ait mühimmat taşıyan bir kamyonun Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Kahhale beldesinde devrilmesinden sonra çıkan çatışmalara değinen Nasrallah, olayın meydana geldiği Kahhale beldesindeki Hristiyanlar ve herhangi bir aile ile sorunlarının olmadığını kaydetti.

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