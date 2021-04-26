  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail’den yine küstahlık! Kudüs’te kaos
Gündem

İsrail’den yine küstahlık! Kudüs’te kaos

Haince saldırılarına devam eden terör devleti İsrail güçleri Kudüs’te 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:30:00 -

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’te 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs’ün farklı bölgelerinde İsrail ve Filistinliler arasında tansiyon artarken dün İsrail güçleri 100 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, bazı Filistinli gençlerin evine baskın düzenlerken, Kudüs sokaklarındaki bazı Filistinlileri de gerekçe göstermeden polis merkezine zorla gördürdü.

İsrail güçleri 13 Nisan’da Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılan Filistinlilerin Mescid-i Aksa çevresinde toplanmaları ve oturmalarını engellemek için barikatlar kurmuştu. Barikatların kurmasına reddeden Filistinliler zorla oturmaya çalışmıştı. Olayın ardından Kudüs’teki Filistinliler ve İsrail güçleri arasında Mescid-i Aksa’da çevresinde çatışmalar başlayıp şehir genelinde de yayılmıştı. Geçtiğimiz Perşembe teravih namazının ardından İsrail güçlerin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu ise çatışmalar gece boyunca devam etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Thodex vurgunu 2 milyar dolar değilmiş! Gerçek rakam ortaya çıktı
Gündem

Thodex vurgunu 2 milyar dolar değilmiş! Gerçek rakam ortaya çıktı

Son günlerde gündemin en önemli konusu haline gelen Thodex vurgunu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 milyar dolarlık ..
Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü iddia edildi
Sağlık

Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü iddia edildi

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan kişilerde az sayıda ‘kalp kası iltihabı’ görüldüğü belirtilirken, vakaların i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay