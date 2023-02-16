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Dünya İsrail'den Türkiye'ye Ticari Uçuşlar 16 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye Ticari Uçuşlar 16 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu, 2007 yılından bu yana ilk kez bir İsrail havayolu şirketinin Türkiye'ye ticari uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:16:00 -
İsrail'den Türkiye'ye Ticari Uçuşlar 16 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

İsrail'den Türkiye'ye 16 yıl sonra ilk kez bir İsrail havayolu şirketi ticari uçuş gerçekleştirilecek.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, 2007 yılından bu yana ilk kez bir İsrail havayolu şirketinin Türkiye'ye ticari uçuş gerçekleştireceği duyuruldu.

Konsolosluk açıklamasında ayrıca İsrailli havacılık firması ISRAIR'nin Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 2 ton insani yardım malzemesi getirdiği ifadesi yer aldı.

Önümüzdeki dönemde daha fazla İsrailli havayolu şirketinin Türkiye'ye ticari uçuş başlatacağı belirtiliyor.

Söz konusu uçuşların İsrail ve Türkiye arasındaki son dönemde gelişmekte olan ilişkilere ve yıkıcı deprem sonrasındaki dayanışmaya yeni bir örnek teşkil ettiğinin vurgulandığı Konsolosluk açıklamasında, dayanışma ve iş birliğinin iki ülkenin de faydasına olacak şekilde birçok alana yayılacağına olan inancın tam olduğu kaydedildi.

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