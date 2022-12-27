  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Dünya İsrail'den Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum
Dünya

İsrail'den Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi dörtgözle beklediğini paylaştığı mesajla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:35:00 -
İsrail'den Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum

Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törenin görüntülerini Türkçe mesajla paylaştı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadı.

Herzog'un Türkiye ziyareti İsrail'de nasıl karşılandı? İşte merak edilen sorunun cevabı
Herzog'un Türkiye ziyareti İsrail'de nasıl karşılandı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Dünya

Herzog'un Türkiye ziyareti İsrail'de nasıl karşılandı? İşte merak edilen sorunun cevabı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu

Siyaset

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu

Herzog'da Mescid-i Aksa yalanlaması!
Herzog'da Mescid-i Aksa yalanlaması!

Gündem

Herzog'da Mescid-i Aksa yalanlaması!

Herzog'dan Erdoğan açıklaması
Herzog'dan Erdoğan açıklaması

Dünya

Herzog'dan Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Herzog arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Herzog arasında kritik görüşme

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Herzog arasında kritik görüşme

Herzog, mikrofonun açık kaldığını fark etmedi: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum
Herzog, mikrofonun açık kaldığını fark etmedi: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum

Dünya

Herzog, mikrofonun açık kaldığını fark etmedi: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23