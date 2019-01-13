İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerini saldırı

Zorba İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ordusu'nun hafta sonu boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Depo vurulmuştu

12 Ocak Cumartesi günü Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail’in Suriye’ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurmuştu.

Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini belirtmişti.

Ajansın, Suriye Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediği ifade edilmişti.