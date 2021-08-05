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Dünya İsrail'den şok tehdit: İran'ı vurmaya hazırız
Dünya

İsrail'den şok tehdit: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:18:00 -
İsrail'den şok tehdit: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir" ifadelerini kullandı.

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "evet" yanıtını verdi.

Gantz, İran'da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

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Yorumlar

Yorumcu

Onları vurmaya hazırız bunları vurmaya hazırız bi vurunda görelim
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82avni

Hey hey karşılıklı dövüş oyunları
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