İsrail'den skandal 'ezan' kararı!

Terör devleti İsrail, 2020 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nde tam 634 kez ezan okunmasını engelledi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, İsrail'in Harem-i İbrahim'de ezana engel olmak için günlük müdahalede bulunduğunu söyledi.

Yalnızca geçen aralıkta 46 kez ezan okumalarının engellendiğini belirten Ebu Suneyne, 2020 yılında İsrail'in tam 634 kez ezan okutmadığını kaydetti.

Akşam vakitleri ve cumartesi günleri ezan yasak

Ebu Suneyne, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin rahatsız olduğu bahanesiyle her gün akşam ezanının İsrail tarafından engellendiğini ifade etti.

Yahudilerin kutsal kabul ettiği cumartesi gününe girildiği için cuma günü yatsı ezanının da okunamadığı vurgulayan Ebu Suneyne, yine aynı gerekçeyle cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasının da engellendiğini dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, Yahudilerin dini günleri ve bayramlarında caminin tamamen kapatıldığına dikkati çekti.

En kutsal 4'üncü cami

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa’da olduğuna inanılan “Süleyman Mabedi”nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi ise 2017'de Harem-i İbrahim ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.