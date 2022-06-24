İran'dan olay açıklama: O ülke Türkiye ile aramızı bozuyor

İran Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in 'İran İstanbul'daki İsrailli turistleri öldürmeye çalışıyor' iddiaları gülünç. Amaçları İran-Türkiye ilişkilerini zedelemek" açıklamasını yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD'dan gelen istihbarat doğrultusunda; İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planına engel olmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda; Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi yakalanmıştı.

İran'ın intikam yemini

Tahran yönetimi, 22 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi ve bazı üst düzey askerin öldürülmesi sonrası intikam yemini etmişti. Saldırılardan sonra zehir zemberek açıklamalar peş peşe yapılırken, İran suikastlerden İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran iddiaları yalanlamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in; İstanbul'daki İsraillilere yönelik terör saldırılarının önlendiği yönündeki suçlamalarını reddetti.

Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan mesajda iddialar "gülünç" olarak tanımlanırken, bu söylentilerin amacının; Türkiye-İran ilişkilerine zarar vermek olduğu ifade edildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı asılsız suçlamalar ve iddialar gülünç. Bu iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmeye yönelik, önceden tasarlanmış bir senaryodur. İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin suikast ve sabotajlarına karşı her zaman tepki verecek ancak sıradan vatandaşların ve diğer ülkelerin güvenliğini asla tehdit etmeyecektir."