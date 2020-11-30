  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den Mısır hamlesi
Dünya

İsrail’den Mısır hamlesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giderek darbeci Sisi ile görüşeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:22:00 -
İsrail’den Mısır hamlesi

İsrail'in Maari gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun Mısır ziyaretinin "gelecek haftalarda" gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Ziyarette Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşeceği ve iki ülke arasındaki ekonomik projelerle, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ifade edildi.

İsrail ve Mısır makamları habere ilişkin açıklama yapmadı.

Mısır ile İsrail, 1979'da barış anlaşması imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...
Ekonomi

Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...

Bir süredir değer kaybeden altın fiyatları için birçok uzman, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Peki altın fiyatları ne olu..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay