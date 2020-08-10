İsrail'den Lübnan'a tehdit: Bu savaşa gireriz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan'a tehditler savurdu.

İsrail Meclisi'nde konuşan Gantz, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ı hedef alarak "En büyük düşmanınız Nasrallah, Lübnan'ın da en büyük sorunudur." dedi.

"Bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz"

Lübnan'a yönelik savaş tehditlerinde bulunan İsrailli Bakan, "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır." ifadelerini kullandı.