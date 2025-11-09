  • İSTANBUL
10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

“Türkiye Yüzyılı’nın savunma kalesi”
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi, yaptığı açıklamada, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının El Savana - Hirbet Selm yoluna düzenlediği saldırıda bir vatandaşın şehit düştüğünü bildirdi.

Lübnan medyası işgal kuvvetlerinin, Alma El Şaab kasabası çevresinde ağır silahlarla gerçekleştirdiği tarama eylemleri sırasında, Sur ve Litani Nehri bölgeleri üzerinde yoğun İHA uçuşları gerçekleştirilirken, Nebatiye ve İklim El Tuffa bölgesi üzerinde de benzer uçuşların kaydedildiği belirtildi.

 

Öte yandan cumartesi akşamı işgal araçları, Aytarun kasabası yakınlarındaki Cebel El Bat'ta yeni kurulan bir bölgede hareket halindeyken Siyonist İHA'lar bölgede alçaktan uçuş yaptı.

Haftalardır güney Lübnan bölgeleri, işgalci rejimin sürekli artan saldırılarına tanık oluyor. Buna neredeyse her gün hava ve topçu bombardımanları, buna paralel olarak hava saldırıları ve siyonist insansız hava araçlarının güney semalarında Litani Nehri'ne kadar yoğun uçuşları eşlik ediyor.

 

Siyonist işgalci rejim, Lübnan içindeki hedeflere yönelik son bir ayda 25'ten fazla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, işgalin ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal etmesi ve güneydeki beş Lübnan tepesinin yanı sıra onlarca yıldır işgal altında tuttuğu diğer bölgeleri işgale devam etmesiyle birlikte tırmanıyor.

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği or..
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Gündem

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!
Gündem

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en önemli seçim vaatlerinden biri olarak ‘ucuzlatacağım’ dediği alkol yüzünden her gün canlar yanmaya devam ..
