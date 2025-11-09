İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Lübnan medyası işgal kuvvetlerinin, Alma El Şaab kasabası çevresinde ağır silahlarla gerçekleştirdiği tarama eylemleri sırasında, Sur ve Litani Nehri bölgeleri üzerinde yoğun İHA uçuşları gerçekleştirilirken, Nebatiye ve İklim El Tuffa bölgesi üzerinde de benzer uçuşların kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan cumartesi akşamı işgal araçları, Aytarun kasabası yakınlarındaki Cebel El Bat'ta yeni kurulan bir bölgede hareket halindeyken Siyonist İHA'lar bölgede alçaktan uçuş yaptı.

Haftalardır güney Lübnan bölgeleri, işgalci rejimin sürekli artan saldırılarına tanık oluyor. Buna neredeyse her gün hava ve topçu bombardımanları, buna paralel olarak hava saldırıları ve siyonist insansız hava araçlarının güney semalarında Litani Nehri'ne kadar yoğun uçuşları eşlik ediyor.

Siyonist işgalci rejim, Lübnan içindeki hedeflere yönelik son bir ayda 25'ten fazla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, işgalin ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal etmesi ve güneydeki beş Lübnan tepesinin yanı sıra onlarca yıldır işgal altında tuttuğu diğer bölgeleri işgale devam etmesiyle birlikte tırmanıyor.