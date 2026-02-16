İsrail’den Lübnan-Suriye sınırında İHA saldırısı: 4 ölü!

Lübnan ve Suriye arasındaki geçiş güzergahı, İsrail’in hava saldırısıyla sarsıldı. 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasını her fırsatta ihlal eden İsrail ordusu, bu kez sınır kapıları arasındaki bir aracı vurdu.

MASNAA SINIR KAPISINDA PATLAMA SESLERİ

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre saldırı, Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında gerçekleşti. Bölgedeki köylerden dört şiddetli patlama sesi duyulurken, vurulan araç alev topuna döndü. Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan araçtan, saldırı sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. İsrail ordusu ise saldırının, Beka kenti kırsalındaki Filistin İslami Cihad mensuplarını hedef aldığını savundu.

ATEŞKESİ BİNLERCE KEZ İHLAL ETTİLER

İsrail, resmiyette var olan ateşkese rağmen Lübnan üzerindeki baskısını ve işgalini bitirmiyor. Verilere göre İsrail, anlaşmanın sağlandığı tarihten bu yana ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Sadece 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi hala işgal altında tutmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim, ateşkes metnine rağmen her geçen gün tırmanıyor.