İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair 'tarihi anlaşma yolundayız' açıklaması

İsrail, Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerde, "tüm taleplerinin karşılandığını, istedikleri düzeltmelerin yapıldığını ve tarihi bir anlaşma yolunda olduklarını" açıkladı.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Lübnan ile yürütülen deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakere heyetinin başkanı Eyal Hulata, "Tüm taleplerimiz karşılandı. İstediğimiz düzeltmeler yapıldı. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruduk ve tarihi bir anlaşma yolundayız." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerde, Washington'un taraflara son anlaşma taslağını gönderdiği, iki ülkeye "müzakerelerin artık sona erdiğini" bildirdiği ve yanıt beklediği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da pazartesi ABD'nin kendilerine anlaşmanın son taslağını gönderdiğini, gerekli düzenlemeleri birkaç gün içinde tamamlamayı umduklarını söylemişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan değişiklik talep etti, İsrail reddetti

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi aynı gün gerçekleştirdiği toplantısında, Gantz, müzakerelerdeki olumsuz gelişmeler üzerine orduya sınırda "saldırgan veya savunma odaklı her türlü senaryoya hazırlık yapılması" talimatı vermişti.

Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.