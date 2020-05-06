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Dünya

İsrail'den küstah adım! Onay verildi

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Naftali Bennet, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin ek konut yapacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:40:00 -
İsrail'den küstah adım! Onay verildi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay verdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Bennett'in Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı Efrat Yahudi yerleşim birimine 7 bin konut inşasına onay verdiği belirtildi.

İsrail, yasa dışı konutlara hız verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşasına hız verdi.

9 bin ek yeni konut

İsrail yönetimi, sadece şubat ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 9 bine yakın ek konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 270'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor

Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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