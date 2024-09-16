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Gündem İsrail'den kan donduran broşür! Saat 16.00'ya kadar
Gündem

İsrail'den kan donduran broşür! Saat 16.00'ya kadar

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:18:00 -
İsrail'den kan donduran broşür! Saat 16.00'ya kadar

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır köyü El-Vezzani'ye uçaklardan broşür yolladı. Broşürlerde, yerel halka saat 16.00'ya kadar evlerini terk etmeleri emri verildi.

İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki Vezzani köyü sakinlerine evlerini terk etmeleri yönünde broşürler attığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, broşürlerde Hizbullah’ın bölgeden saldırılar düzenlediği belirtilerek, köylülerin saat 16.00’ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne gitmeleri istendi.

İsrail, broşürlerde bu süreden sonra bölgede kalan herkesin "terörist" sayılacağını vurguladı.

İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana çatışmalar devam ediyor.

Halk tehdidi umursamadı

İsrail'iin katliam ültimatomuna karşın Vezzani'deki yerel kaynaklar, bölge halkının büyük çoğunluğunun evlerinde kalmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

Alp

Ulan gavurlar kim terörist kim!!!

Zekeriya gökçe

Bu katilleri durduracak yok mu Allahın bir kulu?
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