Dünya İsrail'den kalleş saldırı! Filistinli 2 çocuk vefat etti
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı! Filistinli 2 çocuk vefat etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'den kalleş saldırı! Filistinli 2 çocuk vefat etti

Mazlumların kanından beslenen terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde 2 çocuğa ateş açtı.

Saldırıda 2 çocuğun da hayatını kaybettiği ve İsrail ordusu tarafından naaşlarına el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, beldeyi askeri bölge ilan etti.

Haberde olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Karmei Zur yerleşimi yakınında 2 Filistinli'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Açıklamada İsrail ordusunun ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin silahlı olduğu, yasa dışı yerleşim çitlerini aşmaya çalıştığı; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere molotof kokteyli attığı öne sürüldü.

