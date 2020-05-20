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İsrail'den İran'ın Libya'ya gelişmiş silahlar gönderdiği iddiası

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon: - "Görüntüler, kasım 2019'da İran yapımı 4 'Dehlaviyeh' tanksavar güdümlü füze sisteminin General Hafter'e bağlı militanlarlarca kullanıldığını ortaya koydu"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:44:06 -
İsrail'den İran'ın Libya'ya gelişmiş silahlar gönderdiği iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın Libya'ya gelişmiş silahlar gönderdiğini ve tanksavar güdümlü füze sistemlerinin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlarca kullanıldığını iddia etti.

Danon, BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, İran'ı Libya'ya gelişmiş silahlar göndermek ve BM Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

Dany Danon, ''Görüntüler, kasım 2019'da İran yapımı 4 'Dehlaviyeh' tanksavar güdümlü füze sisteminin General Hafter'e bağlı militanlarlarca kullanıldığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

- ''Silahlar Suriye'den Libya'ya kaydırılmış olabilir''

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat ise bu silahların Suriye'den Libya'ya kaydırılmış olabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.


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