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Dünya İsrail'den İran'a tehdit! "2 veya 3 yıl içinde..."
Dünya

İsrail'den İran'a tehdit! "2 veya 3 yıl içinde..."

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a saldırı olasılığına hazırlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 07:51:00 - 2022-12-30 08:28:34
İsrail'den İran'a tehdit! "2 veya 3 yıl içinde..."

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, hava kuvvetleri öğrencilerine hitap ederken, "İki veya üç yıl içinde, doğuya doğru gökleri aşan ve İran'daki nükleer tesislere yönelik bir saldırıda yer alıyor olabilirsiniz." dedi.

Gantz, "İsrail, son yıllarda hazırlıklarını önemli ölçüde artırdı ve İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor." diye ekledi.

Reuters'ın haberine göre, İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmakla ilgili üstü kapalı tehditlerde bulunuyor.

Ancak bazı uzmanlar, İsrail'in uzak, dağınık ve iyi korunan İran hedeflerine kalıcı hasar verebilecek askeri nüfuza sahip olduğundan şüphe ediyor.

3
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Yorumlar

Yanlış

Yahudileri babil esaretinden kurtaran İran, bunlar nankör nankör. Aynı fransızlar gibi

akif

İsrail ve iran Ortadoğuda İslamın sırtına vurulmuş 2 hançerdir, asla birbirlerine zarar vermezler, anlaşmalı olarak birbirlerine hırlarlar, ikiside su katılmamış İslam düşmanıdır, müslümanlar bu itlerin birbirlerine hırlamalarına aldanmamalıdır.
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