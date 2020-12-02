  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den İran’a ‘hazırız’ mesajı
Dünya

İsrail’den İran’a ‘hazırız’ mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi, İran’a gelebilecek her saldırıya karşı hazır olduklarının mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:50:00 -
İsrail’den İran’a ‘hazırız’ mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi kuzey İsrail cephesini ziyaret etti ve komutanlarla konuştu. Kochavi cepheyi gezerken askeri güçlerinin bölgedeki olası gelişmelerden haberdar olduğunu vurguladı.

Bir haber kanalı Pazartesi günü İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi'nin geçen Cuma İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'e düzenlenen suikastın ardından İran'a bir mesaj gönderdiğini bildirdi.

İbranice kanal 7, Kochavi'nin İran'a karşı saldırılara tamamen hazır olduklarını iletti.

İranlı yetkililer Salı günü İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michael Bachelet'e önde gelen İranlı bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in öldürülmesiyle ilgili bir mektup gönderdi.

Ismael Baqai Hamaneh, "Kanıtlar Siyonist varlığın bu iğrenç eylemde yer aldığını kanıtladı" dedi ve bunu "uluslararası hukukun, insan haklarının ve tüm ahlaki değerlerin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Siyonist alçaklar sürekli şeytanlık peşindeler.
  • Yanıtla
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Sinsi planları netleşti! İki ülke Katar’a karşı bir oldu
Dünya

Sinsi planları netleşti! İki ülke Katar’a karşı bir oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı. BAE'nin, ABD’nin 2001’deki Afganistan işgaline katıldı. İşgal boyu..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay