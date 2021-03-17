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Dünya İsrail'den İran açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Dünya

İsrail'den İran açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı kullanmalarına izin vermeyeceklerini ve güvenliklerini sağlamak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:21:00 -
İsrail'den İran açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Aşkenazi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İzin vermeyeceğiz"

Ülkesinin Suriye'ye yönelik saldırıları durdurmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Aşkenazi, "İsrail savunma hakkını kendisinde saklı tutar. İranlıların Suriye'yi ülkemize karşı kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli her şeyi yapacağız." dedi. Aşkenazi, Rusya ve diğer ülkelerle Suriye'de "İran meselesi"ni çözmeye hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov da Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6. turunun yakında düzenlenmesini beklediklerini belirterek "Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. turunun verimli geçmesi için Astana Formatı ortaklarımızla aktif şekilde girişimlerde bulunuyoruz. Bu görüşmelerde ilerlemelerin kaydedileceğini ve komitenin kilit delegasyonları arasında temasların doğrudan organize edilebileceğini düşünmek için sebeplerimiz var." şeklinde konuştu.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in söz konusu görüşmelerin tarihini yakın zamanda ilan etmesi ve görüşmelerin ramazan ayı öncesi yapılmasına yönelik umudunu dile getirdi. Pedersen'in Suriye'deki krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına bağlı format bizim için uygun olur." ifadelerini kullandı.

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