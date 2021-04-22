  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den gündemi altüst eden açıklama: Füzeleri durduramadık
Dünya

İsrail'den gündemi altüst eden açıklama: Füzeleri durduramadık

Suriye'den gelen füzenin durdurulamadığını kabul eden İsrailli yetkililerden çarpıcı itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:10:00 -
İsrail'den gündemi altüst eden açıklama: Füzeleri durduramadık

İsrail, dün gece Suriye tarafından atılan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarına düşen füzenin durdurulamadığını ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan ve bir nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarına Suriye’den atılan füzenin önlenememesi konusunda soruşturma açıldığını duyurdu.

Durduramadılar

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye tarafından atılan füzeyi önlemek amacıyla atılan füzenin başarısız olduğunu kaydetti:

“Suriye'den İsrail'e bir kara-hava füze fırlatma olayının ilk incelemesinde, füzenin durdurulmadığı anlaşıldı.”

Adraee, Dimona kenti yakınlarına düşen füzeyle ilişkin bir soruşturmanın başladığını belirterek şunları söylemişti:

“İsrail topraklarına doğru kayan bir Suriye füzesine karşı aslında bir önleme füzesinin atıldığını açıklıyoruz. Şu saate kadar önlemenin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği konusu netlik kazanmış değil. Detaylar soruşturuluyor.”

Atılan füzenin hedefini şaşırıp düştüğünü, İsrail'in belli bir bölgesini hedef almak amacıyla atılmadığını da ekleyen Adraee, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etmişti.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Suriye tarafından Nakab bölgesine bir füzenin fırlatıldığı, buna karşılık da Suriye ordusuna yönelik saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail'in güneyinde bulunan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınlarına Suriye tarafından hedefini şaşıran bir füzenin atıldığı belirtilmişti.

SANA ise, Suriye hava savunma sistemlerinin dün gece Şam kırsalına yönelik İsrail saldırılarına karşılık verip birçok düşman füzenin düşürüldüğü duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı

Katıldığı televizyon programında merhum Adnan Medres'i örnek göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanveki..
Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı
Yerel

Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Rize'de de koronavirüs vaka sayısında korkunç seviyelere ulaşan artış yaşanıyor. Sayının a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay