İsrail'den gerilimi artıracak hamle! Lübnan sınır hattına “Demir Kubbe” hava savunma sistemleri kuruldu

Lübnan sınır hattına, İsrail Ordusu tarafından “Demir Kubbe” hava savunma sistemleri kuruldu.

Defence Turk'te yer alan habere göre, İsrailli yetkililer tarafından, İran Devrim Muhafızları Ordusunun desteklediği Hizbullah’ın, Lübnan sınır hattından İsrail’e karşı bir saldırıya geçeceği iddia edildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri, kuzeydeki sınır hattına Iron Dome (Demir Kubbe) hava savunma sistemleri, Merkava tankları ve saldırı helikopterleri konuşlandırdı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin 109 numaralı Filosu alarma geçti.

İsrail, İHA'nın vurulduğunu yalanladı

İsrail Hava Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusun tarafından desteklenen Hizbullah’ın faaliyetlerini izlemek için Lübnan’ın güneyine İHA’lar gönderdi. Hizbullah yanlısı hesaplar, İsrail’e ait olan Hermes 450 tipi İHA’lardan birini vurduklarını iddia ettiler. İsrail Silahlı Kuvvetleri bahse konu İHA’nın teknik nedenlerden dolayı düştüğünü söyledi. Hizbullah tarafından ilerleyen saatlerde düşürüldüğü ifade edilen bir Mini İHA’ya ait görselleri yayınlandı.

Lübnan-İsrail sınırında İsrail Hava Kuvvetlerine ait İHA’ların ve savaş uçaklarının uçtuğu bildirildi.

İsrail gerginliğe rağmen sınıra asker yığıyor

İsrail Silahlı Kuvvetleri bahse konu İHA’nın, rutin operasyonlar sırasında sınır yakınında, Lübnan toprakları üzerinde düştüğünü ve bilgi sızıntısı açısından korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Sınırda artan gerginliğe rağmen İsrail, Lübnan sınır hattına asker ve teçhizat konuşlandırmaya devam ediyor.

Iron Dome (Demir Kubbe) Hava Savunma Sistemi nedir?

Iron Dome (Demir Kubbe) hava savunma sistemi, İsrail’li Rafael firması tarafından 2005 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. Arrow 2 ve Patriot gibi HSS’lere sahip olan İsrail, Iron Dome HSS’yi, kısa menzilli roket ve top mermilerine karşı verilen mücadelelerde artan zayiatlara cevap olarak geliştirmiştir.

İsrail, her ne kadar kendi projesi de olsa, finansal olarak ABD’den gelen desteklerle birlikte projeyi nihayete erdirmiştir. Kağıt üstünde İsrail ismi geçse de, projenin gerçekleşmesini sağlayan en önemli taraf ABD’dir.

Teknik özellikleri

İsrail yapımı bir HSS olan Iron Dome, asgari 4 km, azami olarak da 70 km etkili menzile sahiptir. Iron Dome, fırlatılan mühimmatların düşeceği yeri ve hızını tespit edebilecek donanımlı radarları sayesinde, gelen tehditleri havadayken imha edebiliyor. Fırlattığı her bir füzenin ağırlığı 90 kg olan Iron Dome HSS’nin bataryası, komuta merkezi, çok modlu tarama radarı ve her biri 20 adet Tamir füzesi taşıyabilen 3 mobil lançerden oluşmaktadır.

Sistem, olumsuz hava koşulları da dahil olmak üzere, gece ve gündüz çalışabilmektedir. Uzmanlara göre büyük bir başarı oranına sahip olan Iron Dome HSS, çok fonksiyonlu bir füze rampasına sahiptir.