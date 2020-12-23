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Dünya İsrail’den gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü! Yoel Strick silahına davrandı
Dünya

İsrail’den gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü! Yoel Strick silahına davrandı

İsrail'de bir öğrencinin tutuklanmasıyla başlayan olaylar büyümeye devam ediyor. Ülkede yaşayan ultra Ortodoksların başını çektiği gösterilerde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:23:00 -
İsrail’den gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü! Yoel Strick silahına davrandı

İsrail'de, IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) alım ofisine rapor vermeyen 20 yaşındaki bir din okulu öğrencisinin tutuklanmasıyla, ultra Ortadokslar sokaklara döküldü.

Star'ın haberine göre, protestocular, öğrencinin serbest bırakılmasını ve zorunlu askerlik hizmetinin iptal edilmesini talep ediyor.

Polis, bir din okulu öğrencisinin askeri yasaları ihlal ettiği için tutuklanmasının ardından Kudüs dışındaki bir otoyolu trafiğe kapatan ultra Ortodoks Yahudilere müdahalede bulundu.

Yüzlerce kişi Salı günü Kudüs'te yolları trafiğe kapatırken, protestocular yere oturdu ve park halindeki araçların altına yattı. Polis, protestocuları yakalayıp yerlerde sürükleyerek yoldan çekmeye çalıştı.

Times of Israel'de yer alan bir habere göre, göstericilerin karşılık vermesi üzerine en az 3 polis yaralandı. Protestocuların polise şişe fırlattığı, fırlatılan şişelerden birinin, bir polisin başına isabet ettiği bildirdili. Bazı protestocular da gözaltına alındı.

Zorda kalan kara kuvvetleri komutanı silahına davrandı

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, göstericilerin IDF Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yoel Strick'in olduğu bir aracın etrafını çevirip arabaya vurduğu görüntülendi.

İsrail'li üst düzey askerin de çantasından silahını çektiği görülürken, İsrail medyası, polisin kalabalığı dağıtarak Strick'in arabasının güvenli bir şekilde kalabalığın içinden çıkmasını sağladığını bildirdi.

IDF Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Strick'e yapılan saldırıyı ve askeri personele yönelik "her türlü şiddeti" kınadıklarını belirtti.

İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınması oldukça tartışmalı bir konu. Bu sorun, genellikle protestolara ve siyasi çatışmalara neden oluyor.

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