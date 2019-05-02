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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist işgal rejimi İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi

02 Mayıs 2019 Perşembe 06:22
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist işgal rejimi  ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir askeri karargahta bazı noktaları vurduğu ifade edildi.

Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıda, can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. AA'nın haberine göre; İsrail basınında dün, Gazze'den atılan balonların, sınırdaki İsrail tarlalarında yangın çıkmasına neden olduğu bilgisi yer almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 06:45
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