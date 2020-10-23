İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas noktalarını vurduğu belirtildi.
Gazze'den İsrail topraklarına atılan roketlere yönelik düzenlendiği iddia edilen saldırıda Hamas'a ait bir tünelin ve silah imalathanesinin hedef alındığı belirtildi.
Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarına ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırdığını bildirdi.
Saldırıda can kaybı olmadı.
İsrail ordusu dün akşam Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını ve bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurdu.