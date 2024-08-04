İsrail’den Gazze’de 2 okula saldırı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, bu kez Gazze'de iki okulu hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın ayırt etmeksizin binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusu, bu kez iki okulu hedef aldı.

25 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre; saldırıda 25 masum Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Nasr mahallesindeki Ansar ve Hassan Salama okullarına gerçekleştirilen hava saldırısında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların Baptist Hastanesi'nde tedaviye alındığı aktarıldı.

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Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi.

Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti. Öte yandan İsrail, Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde de sivilleri vurdu.