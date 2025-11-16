  • İSTANBUL
Gündem İsrail'den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu
Gündem

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

İsrail Genelkurmay kasabı Eyal Zamir, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında belirlenen “Sarı Hat” üzerinde faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı. Zamir, ateşkes anlaşmasına rağmen orduya, söz konusu hattın İsrail kontrolünde olmayan bölgelerine saldırı düzenlemek için hazırlıklı olma talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya Gazze'nin batısına saldırı için hazırlıklı olma talimatı

İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yapan Zamir, burada açıklamalarda bulundu.

Zamir, Gazze Şeridi'nin sivil nüfusun boşaltıldığı yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tuttuklarını vurgulayarak İsrail ordusunun Sarı Hat üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ordunun Gazze Şeridi'nde büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini ileri süren Zamir, Hamas'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyecekleri ve Gazze Şeridi'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacakları tehdidinde bulundu.

Zamir, İsrail ordusunun Ekim 2023'e ilişkin yürüttüğü soruşturmalara dair de sürecin değerlendirilmesi amacıyla bir uzman komitesi kurduğunu hatırlattı.

- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

