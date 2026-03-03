  • İSTANBUL
İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var
Gündem

İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

Terörist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Yaka’nın Ramallah, El Halil ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği kaydedildi.

Baskınlarda ikisi kadın 40 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail’in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamalarını artırdığı, bu uygulamaların özellikle Batı Yaka’nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştığı ve serbest bırakılan eski mahkumlar ile kadınlar ve gençlerin hedef alındığı belirtildi.

 

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da artarak devam ettiği aktarılıyor.

Batı Yaka’da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Yaka’daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

 

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Yaka’nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Yaka’da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

