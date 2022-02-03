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Dünya İsrail'den Filistin açıklaması
Dünya

İsrail'den Filistin açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin ile ilişkileri güçlendirme konusunda adımlar atacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 18:30:00 -
İsrail'den Filistin açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Yönetimi ile ilişkileri güçlendirme kararı aldığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 2 Şubat günü yaptığı açıklamada mevcut İsrail hükümetinin Filistin Yönetimi ile ilişkileri güçlendirme ve Hamas hareketinin zayıflatılması amaçlı faaliyetlerde bulunma kararı aldığını belirtti.

Gantz, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile koordinasyon içinde yapılacak atakların şekillendirilmesi yönünde karar alındığını kaydetti.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllık kongresine hitaben yaptığı konuşmada Gantz, yeni yılda Filistin Yönetimi'yle ilişkilerin daha da ileri götürülmesi amaçlı çalışmalar yapılacağını, bunun güvenlik ve ekonomik alanlarla ilgili ilişkileri de kapsayacağını söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Gantz, gelecekte Mahmud Abbas ile birlikte yapılacak hamlelerin şekillendirileceğini ifade etti.

29 Aralık 2021 tarihinde Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Gantz ile Tel Aviv'deki evinde bir araya gelmişti.

Mepanews

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