İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin ABD’den üçüncü bir F-35 filosu satın almak istediğini ve bununla ilgili olası anlaşmalar için yeni bir fon hazırlandığını bildirdi.

Reuters’a göre Gantz, Ynet TV’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda iki F-35 filomuz var, sanırım bunu genişleteceğiz. ABD’lilerden talebim bu. Başka bir F-35 filosu satın almak ve oluşacak dengeyle ne yapacağımı tartışmak istiyorum. Daha fazla F-35 satın almaya devam edecek miyiz, yoksa F-15 avcı uçağına mı geçeceğiz” dedi.

ABD geçtiğimiz Ekim ayında, İsrail’in Ortadoğu’daki ‘askeri üstünlüğünü’ koruma sözü verdi ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Gantz bu konuda ortak bir bildirge imzaladı.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Ortadoğu'da yeni bir savaş hazırlığında olduğu ifşa olmuştu.