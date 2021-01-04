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Dünya İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar
Dünya

İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

Ortadoğu'da savaş hazırlıkları yaptığı ifşa olan İsrail, yeni bir hamleye hazırlanıyor. İsrail, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yakın koruması ABD ile savunma sanayii alanında yeni anlaşmalara imza atacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:21:00 -
İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin ABD’den üçüncü bir F-35 filosu satın almak istediğini ve bununla ilgili olası anlaşmalar için yeni bir fon hazırlandığını bildirdi.

Reuters’a göre Gantz, Ynet TV’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda iki F-35 filomuz var, sanırım bunu genişleteceğiz. ABD’lilerden talebim bu. Başka bir F-35 filosu satın almak ve oluşacak dengeyle ne yapacağımı tartışmak istiyorum. Daha fazla F-35 satın almaya devam edecek miyiz, yoksa F-15 avcı uçağına mı geçeceğiz” dedi.

ABD geçtiğimiz Ekim ayında, İsrail’in Ortadoğu’daki ‘askeri üstünlüğünü’ koruma sözü verdi ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Gantz bu konuda ortak bir bildirge imzaladı.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Ortadoğu'da yeni bir savaş hazırlığında olduğu ifşa olmuştu.

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